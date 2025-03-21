CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de: İmamoğlu neredeyse, orada olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan eylemlere katıldı.

CHP lideri Özel, bugün İstanbul Saraçhane'deki belediye binasının önünde toplanan destekçilerine seslendi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul'un iradesine yapılan darbeye itiraz için buraya toplandığımızda, birbirimize söz vermiş, ant içmiştik" diyen Özel, miting için değil sonuç almak için geldiklerini ifade etti. Özel, bunun bir CHP mitingi olmadığını kaydetti.

'200 bin kişi toplandı'

CHP lideri, Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmak istendiğinde orada olduklarını belirterek yeniden Taksim'de eylem yapmak istediklerine dair mesaj verdi.

Özel, herhangi bir kayyıma izin vermeyeceklerini belirterek bugün 200 bin kişinin alanda toplandığını ifade etti. CHP lideri daha sonra bunu 300 bin olarak düzeltti.

İmamoğlu'nun kazandığı seçimlere atıf yapan Özel, İmamoğlu'nun yarın nerede olursa olsun, kendilerinin de orada olacaklarını dile getirdi.