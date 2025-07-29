CHP lideri Özgür Özel'den 'komisyon' açıklaması

TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ağustos başında çalışmalara başlayacağı öğrenilirken, komisyonda yer alacak partilerin 31 Temmuz'a kadar ilgili isimleri Meclis Başkanlığı'na bildirmesi gerekiyor.

Komisyona AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin katılması beklenirken, şu ana kadar komisyonda yer almayacağını açıklayan tek parti ise İYİ Parti oldu.

CHP komisyonda yer alacak mı?

CHP'nin ise komisyonda yer alıp almayacağı büyük merak konusuydu. Konuyla ilgili TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Komisyonla ilgili tavılarının ilk günden beri net olduğunu ifade eden Özel, "Bu işin meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Komisyon eşit temsil ile oluşmalı. Eşit temsil değilse o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı" dedi.

"AK Parti + MHP istediğini yapıyorsa, ne işimiz var orada?"

Komisyonun 5'te 3'ü ya da 3te 2'sinin alacağı kararla kanunların kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan ancak komisyonda eşitlik olmadığını dile getiren Özel, "Meclis Başkanı 21 AK Parti'den 10 CHP'den istiyor. AK Parti + MHP istediğini yapıyorsa, ne işimiz var orada?" dedi, ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde komisyonda yer alabileceklerini belirtti.

"Anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz"

Anayasa tartışmalarına da değinen Özel, "Bu komisyon anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Komisyon hukuk, hakkaniyet, demokrasi, barış üretecekse bunun dışında da kalamayacaklarını belirten CHP lideri, "Meclis komisyon kurmuş. Sen 10 kişiyle burada görev yapmalısın diyor. Ben yapmam diyemezsin. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti tartışacak bir yerde olmaz. Cumhuriyetin kolonlarına çivi çakmaya yeltenenin elinden o çekici alır. O komisyonda olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi demokratikleşme olacaksa orada olur" dedi.

"CHP çatır çatır mücadele ediyor"

Türkiye'nin en büyük sorununun demokratikleşme ve adil yargılanma olduğunu ifade eden Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Erdoğan bu konforu ömrü boyunca kullanacak da Cumhuriyet Halk Partisi şimdiden niye sonuç alabileceği bir komisyonda, hem demokrasiyi zorlamak için hem de nitelikli çoğunlukla karar alınacaksa bulunmayacak? Niye girdi diye AK Parti'nin getirdiği birtakım şeylere sadece tasdik memuru gibi görev yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi çatır çatır mücadele ediyor. Mücadelesini sahada, meydanda, sokakta otobüsün üstünde de meclisin kürsüsünde de sürdürmeye devam edecek."