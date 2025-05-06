CHP lideri Özgür Özel'den, Selçuk Tengioğlu açıklaması: 4 ay önce İmamoğlu'na suikast ihbarı yapmış

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, geçtiğimiz pazar günü AKM'de DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun fiziksel saldırısına uğramıştı.

Tengioğlu'nun cinayet ve gasp dahil 16 yıl hapis yattığı 2020'de de tahliye olduğu öğrenilmişti. Özel, Tengioğlunun ocak ayında İBB binasına gelerek Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunduğunu durumu polise bildirdiklerini açıkladı. Jammer ve bant tartışmalarına da cevap veren Özel, "Sizin canınız can, tedbir alıyorsunuz da bizim Cumhurbaşkanı adayımızın canı can değil mi?" diyerek karşılık verdi.

Özel'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle:

"O gün maalesef bir saldırı gerçekleşti. O evlat katili benim canımı yakamaz. Ama benim canımı yakan o gün uzun uzun barış, kardeşlik, Sırrı Süreyya konuşulmalıydı. Onun konuşulamaması beni üzdü.

Hepimize bir ihtar çektiler

Bize, hepimize bir ihtar çektiler. Hiçbir partiyi suçlamıyorum, kimin yaptığını bulmak savcının, polisin görevidir. AK Parti büyük bir sınav verecek, eğer kime kadar uzanıyorsa ve araştırılırsa ben bunu kimsenin sırtına yıkamam ama üzerine gidilmezse de bunu konuşmak benim hakkım olur. İlk andan itibaren tüm derneklerin, STK'ların, siyasi parti liderlerinin üzüntü beyanlarını okuduk, duyduk, geri dönemediklerim haklarını helal etsinler, herkese çok teşekkür ediyorum. Samimi adımların atılması gerekiyor. Şu an devleti yönetenlerin görevi bu.

Ama birileri diyor ki, biz Türkiye'yi bir yere getirdik ama siz direniyorsunuz. Hatta yaptığımızı darbe olarak nitelendiriyorsunuz, her hafta miting yapıp gündemde tutuyorsunuz. Durun, Ankara'ya dönün oturun diyor. Evladını öldürmüş birini gönderiyorlar. Yani evladına kıymış birinin eli sana dokunuyor da deniyor. AKM'de yanı başıma da oturtabilirlerdi onu. Artık dönün dedikleri mektubu yazıp, yolladılar.

O evlat katilini gönderene söylüyorum; cesaretin varsa doldur da yolla

Bizim de bir cevabımız var elbette. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'nda olacağız. Cumartesi günü Van'da, 19 Mayıs'ta İzmir'de olacağız. Okudunuz mu bizim cevabımızı. Hadi oradan. Gazi'nin partisi yazdığınız mektubu böyle okur. Şimdi o evlat katilini gönderene söylüyorum; cesaretin varsa doldur da yolla.

Jammer Kadir Topbaş’tan kalmış

Kamerada valizin içinde para var dediler. İki gün parayı konuştular. Açtık jammerı gösterdik. 10 gün de jammerı konuştular. Sonra sordular: “Hangi ihtiyaçtan kullanıyorsunuz?

Biz almadık. Rahmetli Kadir Topbaş’tan İBB envanterine kalmış. Kadir Bey kullanıyormuş. Hatta onun makam aracının arkasında bir jammer aracı da gidiyormuş. Bunu da yakın siyaset arkadaşları doğruladı. Ekranlarda soruldu, cevap alındı.

Hangi ihtiyaçtan cemır kullanıyorsun? Bugünkü Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan kullanıyorsa yarınki Cumhurbaşkanı da o ihtiyaçtan kullanır. Dünya kadar tehdit, saldırı, bilmem ne. Bunlarla ilgili sizin canınız can, tedbir alıyorsunuz da bizim Cumhurbaşkanı adayımızın canı can değil mi?

İmamoğlu’na suikast yapılacak

Bu yılın ocak ayında dünkü bebek, evlat katili saldırgan İBB’ye gelmiş. “Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak. İhbar etmeye geldim demiş.”

Bakın nasıl bir koğuşta yatmış? Bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp, "Alın, dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor" diye.

Bizim konumuz İmamoğlu'na suikast yapacak diyen adam dün herkesin gözü önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri böyle kullanıyor. Sen niye jammer açtın?

Bir garajda lüks otomobilleri iki gece gösterdiler. Kimin çıktı? MHP milletvekilinin aracı. Şimdi konuşan var mı? Yok. Çünkü kural belli. Yalan atılacak, medyada köpürtülecek, algı yaratılacak, milletin zihni bulandırılacak, onun üzerinden kendince siyaset kurulacak.

19 Mart'ta darbe girişimini püskürtürken binlerce genç gözaltına alındı. Halen 44 arkadaşımız tutuklu. Çolukla çocukla gençle uğraşmak doğru değil. Biz 86 milyona söz veriyoruz. İktidarımızda kimse bizden böyle şeyler görmeyecek. Bir kere tarafsız cumhurbaşkanına yazılmış madde taraflı cumhurbaşkanına uygulanmayacak. Bu kolaycılığa kaçınılmayacak. Mümkün olan en kısa zamanda cumhurbaşkanı yeniden tarafsız olacak. Güçlü bir parlamenter sistem kurulacak. Güçlü parlamenter sistemde medya da güçlü olacak, yargı da güçlü olacak, sendikalar da güçlü olacak. Hepsi bağımsız olacak. Herkesin içi rahat, gönlü huzur içinde olacak

AK Parti milletin yanından ayrıldığı için, devletin yerine geçtiği için, partiyi devlet, devleti parti bildiği için, katılması gereken toplantılara katılması gerekenleri CHP'li diye dışlayıp olmaması gereken parti sözcülerini, il başkanlarını resmi toplantılara dahil ettiği için ve Türkiye'de devletle partiyi birbirine karıştırdığı için bu milletin gözünden de düşmüştür, gönlünden de düşmüştür.

Ayrıntılar geliyor...