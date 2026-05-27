CHP makam araçlarını satışa çıkardı! Üzerlerindeki yazı dikkat çekti

Mutlak butlan kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Özgür Özel döneminde partiye tahsis edildiği iddia edilen 2 lüks araç satışa çıkarıldı.

Genel merkez bahçesinde sergilenen araçların birinin İBB davasının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığı, diğerinin ise partiden ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu öne sürüldü.

Yalım’a ait olduğu ve içinin 10 milyon liraya dizayn ettirildiği iddia edilen aracın önünde "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç", Aktaş’ın aldığı ileri sürülen arabanın önünde ise "Müteahhit Aziz’den satılık haram araç" yazıları yer aldı. Araçların satışından elde edilecek gelirin bir derneğe ve Uşak Belediyesi’ne verileceği öğrenildi.