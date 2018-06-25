CHP MYK bugün toplanacak
CHP MYK, bugün saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak.
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak.
Dün öğle saatlerinden sonra CHP Genel Merkezine gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bazı genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.
Seçimlere ilişkin kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırdı.
Toplantıda, seçim sonuçlarının detaylı şekilde ele alınacağı belirtildi.
Kaynak: AA