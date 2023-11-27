CHP MYK Tanju Özcan'ın af başvurusunu kabul etti
CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile kabul etti. Son kararı CHP Parti Meclisi verecek.
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a af çıktı.
Özcan’ın af başvurusu MYK'dan dan Parti Meclisi’ne (PM) sevk edildi.
İhraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘X’ hesabından yaptığı paylaşımda, partiye geri dönüş sürecinin resmi olarak başladığını duyurdu.