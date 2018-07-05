CHP MYK toplandı: Gündem 'kurultay'

05 Temmuz 2018

CHP MYK Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı.

CHP'de başlayan olağanüstü kurultay tartışması bugünkü MYK'nın ana gündem maddesi olacak. Ayrıca toplantıda 24 Haziran seçim sonuçları da değerlendirilecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" demişti.

Bu açıklamayla başlayan tartışmaya parti içinden destek gelirken, olağanüstü kurultaya gerek olmadığı yönünde de açıklamalar yapılmıştı.