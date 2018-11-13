CHP, ses kayıtları için teklif verecek

13 Kasım 2018

CHP, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtlarının Meclis'te dinlenmesi için teklif verecek.

Açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"2 Ekim'de İstanbul'da bir cinayet işlendi. Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı konsoloslukta öldürülüp eritildi. Planları yaptılar, özel uçaklarla geldiler. Resmi görevle geldiler buraya. Cinyeti işleyip ellerini kollarını sallaya sallaya gittiler. Sarayda oturan 'Ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik' dedi. Bu ses kayıtlarını önce sen dinledin, o zaman bu katilleri neden serbet bıraktın. Şimdi yeni bir araştırma önergesi vereceğiz, ses kayıtlarını TBMM'ye gelmesini isteyeceğiz."

Kılıçdaroğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'ndaki hedeflerin gerçekleşmediğini savundu. 1000 liranın altındaki emekli maaşlarının halen düzeltilmediğini söyleyen CHP lideri, "İlk 100 gün içinde yapacaklardı. Kanun teklifi gelmedi ama biz hazırladık. Bize göre en az 1500 olmalı ama madem 1000 lira söz verdiler. Madem 1000 lira dediler parlamentoya getireceğiz. Bütün emekli kardeşlerimiz de izlesin. Kim emekliden yana politika izliyor göreceğiz" diye konuştu.