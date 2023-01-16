CHP Sözcüsü Öztrak: EYT'yi seçime ayarlı şekilde ileriye doğru sallıyorlar

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Son bir yılda kuru soğana yüzde 315, limona yüzde 203, toz şekere yüzde 165, ıspanağa yüzde 163, portakala yüzde 142, mandalinaya yüzde 127 zam geldiğini anlatan Öztrak, marketlerde son bir yılda sütün yüzde 113, peynirin yüzde 105, tereyağının da yüzde 109 zamlandığını ifade etti.

Dünyada gıda fiyatlarının düştüğünü, Türkiye'de ise şahlanmaya devam ettiğini savunan Öztrak, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada altıncı sırada olduğunu söyledi.

Öztrak, Türkiye'nin konut fiyatları enflasyonunda da şampiyonluğu kimselere kaptırmadığını, son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ülkenin Türkiye olduğunu ileri sürdü.

Faik Öztrak, 2022 bütçe sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak, "Sarayın 'Bir kuruş vermeden yaptık' dediği, dolar ve euro cinsinden garantili projelere 2022'de ödenen para 38 milyar lira" dedi.

"Türkiye'nin etrafı ateş çemberi"

EYT ilgili düzenlemenin hala Meclise getirilemediğini belirten Öztrak, "İnsanlar EYT çıkacak diye askerlik, doğum borçlanmaları yaptılar. Birçoğu kredi çekti. Şimdi EYT'yi, seçime ayarlı şekilde ileriye doğru sallıyorlar. Buna sadece istikrarsızlık denmez, insafsızlık denir. şeklinde konuştu.

Altay Tankı Projesi'nin geciktiğini savunan Öztrak, "Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Sınırlarımızda bu milli tanklara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Öztrak, 30 Ocak'ta altı siyasi partinin ortak mutfağından çıkan Ortak Politikalar Metni ve Parlamenter Sisteme Geçişin Yol Haritasının açıklanacağını söyledi.

"Kışlaya siyasetin buluşmaması konusundaki uyarımız kamuoyundan çok büyük destek aldı"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HDP'nin kapatılması durumunda DEVA Partisi'nin çatısı altında seçime gireceğine dair iddialar var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "Ben CHP'nin sözcüsüyüm. Bu soruyu bana değil, DEVA Partisi'nin yetkililerine soracaksınız." yanıtını verdi.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TSK komuta kademesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlanmasını eleştirdi. Bunun ardından Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı protesto eylemleri de yapıldı. Siz bu eylemleri nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "Kışlaya siyasetin buluşmaması konusundaki uyarımız kamuoyundan çok büyük destek aldı. Bu konuda partimize çok sayıda olumlu dönüş var. Zaten Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu uyarıları Yenikapı'daki mitingde de dile getirmişti. 'Bundan sonra camiye, kışlaya, adliyeye siyaset karışmasın' demişti. Anlattığım kışlaya siyaset karışınca ne yaşandığını 15 Temmuz'da gördük" diye konuştu.

"AK Parti'nin sunduğu başörtüsü ve aileye dair Anayasa teklifi değişikliği perşembe günü Mecliste ele alınacak. Muhalefet olarak yeni bir teklif sunacağınız açıklanmıştı. Bu teklif hazırlandı mı? Hazırlanmadıysa CHP'nin mevcut AK Parti teklifine dair tutumu nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, "5 Ocak'ta altı partinin genel başkanlarının yaptıkları ortak açıklama son derece nettir. Liderler iktidara 'Eğer samimiysen muhalefetten gelen önerilere, gelecek önerilere ön yargısız yaklaş' çağrısında bulunmuşlardır. 'Başörtüsüne gollük pas' diyen Erdoğan'ın bu meseleyi çözme konusunda ne kadar samimi olduğunu, bu süreçte hep beraber göreceğiz" yanıtını verdi.