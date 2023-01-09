CHP Sözcüsü Öztrak, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Kamu emekçilerinin gelirlerinin enflasyon karşısında tutunamadığını ifade eden Öztrak, 2013'ten sonra kamu işçilerinin ücretlerinin reel olarak yüzde 11 gerilediğini, bunun Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 244. sayfasındaki tabloda yer aldığını söyledi.

Memur maaşlarına, emekli aylıklarına iki taksitte yüzde 30 zam yapıldığını, buna da "müjde" denildiğini dile getiren Öztrak, "Yüzde 30 maaş ve aylık zammına 'müjde' diyenler, trafik cezalarına, pasaport harçlarına yüzde 123, doğal gaz hizmet bedeline yüzde 84, özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yaparken hiç utanmadılar. İşte en son alkollü içeceklere yapılan zamlar artık milleti yıldırma ve zulüm noktasına getirdi. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz. Taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur" diye konuştu.

Türkiye'de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 26 bin 485, aile ödeneği dahil en düşük memur maaşının 11 bin 848 lira olduğunu belirten Öztrak, milyonlarca devlet memuru ve ailesinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını savundu.

Türkiye'de işçisi, memuru, esnafı, emeklisi, milyonlarca orta direk ailesinin büyük bir beslenme ve barınma kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Öztrak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 1 gerilediğini, aynı dönemde Türkiye'de gıda fiyatlarının yüzde 77 arttığını savundu.

Orta direğin ev, araba sahibi olmasının artık hayal olduğunu, kiralık konut bulmanın bile mesele haline geldiğini dile getiren Öztrak, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'da artan ev kiralarını eleştirdi.

Hükümetin her seçim öncesinde toplu konut projeleri açıkladığını belirten Öztrak, "Yine seçim öncesi güya orta direk için konut kampanyası başlattılar. Kampanyada kredi var, konut var ama 'orta direk' yok. Kampanya kapsamında, bankadan 4 milyonluk kredi çekilse aylık kredi taksiti 38 bin 875 lirayı buluyor" dedi.

Öztrak, "Siz bu konutları İsviçre'nin, Almanya'nın, Fransa'nın orta direği için mi yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"Son 5 yılda, finansal kesim hariç ülkemizin borcu üçe katlanarak 12 trilyon lirayı aştı"

Geçen yıl Hazinenin 169 milyar lira nakit açığı verdiğini, karşılığında 437 milyar lira borçlanmaya gittiğini ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

"Hazine nakit açığıyla Hazine kasasına atılan para arasında 330 milyar lira fark var. Buna karşın, Merkez Bankası'nda Hazine hesaplarında tutulan para 153 milyar lira. Aradaki 180 milyar liraya yakın para nerede? Anlaşılan vatandaşa değil de yine arka kapıdan yandaşlara kredi pompalanıyor. Sadece devletin değil, vatandaşların ve şirketlerin borçları da hızla artıyor.

Son 5 yılda, finansal kesim hariç ülkemizin borcu üçe katlanarak 12 trilyon lirayı aştı. Vatandaşların kredi kartı borcu son bir yılda yüzde 113 artarak 447 milyar liraya ulaştı. Ödenemediği için takibe düşen krediler 160 milyar lirayı aşmış durumda. İcra dairelerinde dosya sayısı geçen yıla göre 614 bin artarak bu yılın ilk haftasında 23 milyon 192 bine çıktı."

Kamu özel ortaklığının sadece 2022'deki maliyetinin millete 2 milyar 195 milyon dolar, altı yılda bu projeleri yapanlara milletin bütçesinden ödenen paranın ise 12 milyar dolar olduğunu öne süren Öztrak, "Bu ödenen paralar, dört tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da 10 tane Avrasya Tüneli yapar veya Osmangazi Köprüsü dahil koskoca İstanbul-İzmir Otoyolu'nu yapar, üstüne de para kalır" dedi.

"Altı parti lideri Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni 30 Ocak'ta açıklayacak"

Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçişin yol haritasının tamamlandığını, bu çerçevede parlamenter sisteme geçiş sürecinde Türkiye'nin tüm önemli meselelerinin istişareyle çözülmesinin öngörüldüğünü dile getiren Öztrak, "Hükümet programı niteliğinde Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde somut hedefler, politika ve projeler hazırdır. Altı parti lideri, 30 Ocak tarihinde tüm bu detaylı çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklardır" şeklinde konuştu.

"AK Parti davet ederse belediye başkanlarımız o kongrelere de katılır"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AK Parti anayasa değişikliği teklifiyle ilgili muhalefet turuna çıkacak. CHP'nin bu konuya yanıtı ne olacak?" sorusuna karşılık Öztrak, "Bu konuda gerekli açıklamayı grup başkanvekillerimiz yapacaktır." dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti il kongresinde konuşma yapmasıyla ilgili eleştiriler var. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'lidir. Fakat kendisi İYİ Parti'nin de içinde olduğu Millet İttifakı'nın da desteklediği bir belediye başkanımızdır. Bizim tüm belediye başkanlarımız ittifak ortağımız İYİ Parti'nin il ve ilçe kongrelerine davet edildiğinde katılırlar. Eğer AK Parti davet ederse belediye başkanlarımız o kongrelere de katılır. Yine tabi Millet İttifakı'nın diğer ortakları diğer partiler de davet ettiklerinde belediye başkanlarımız o toplantılara katılır."