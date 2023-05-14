CHP Sözcüsü Öztrak: Tabloyu son derece olumlu görüyoruz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Öztrak şunları söyledi:

Sandık başındaki müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Şu anda bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı açıklamaları yapmaya başlayacağız.