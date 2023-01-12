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CHP: Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz

CHP, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarını kınadı.

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CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterildi.

Paylaşımda, "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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