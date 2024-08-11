CHP Tüzük Kurultayı'nda 3 talep öne çıkacak: Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP tüzük kurultayı süreci, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici'nin koordinasyonundaki tüzük komisyonunun çalışmalarıyla devam ediyor. Komisyon, parti teşkilatlarından, üyelerden, hukukçulardan, siyaset bilimcilerden önerileri toplarken, dünyadaki parti tüzüklerini de inceliyor.

Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, tüzük kurultayında öne çıkacak gündem maddeleri arasında, cumhurbaşkanı adayı, il başkanları, milletvekili ve belediye başkanlarının ön seçimle belirlenmesi yer alacak. Ayrıca, milletvekilleri ve belediye başkanlarına dönem sınırı getirilmesi de kurultayda değerlendirilecek.

Tüzük kurultayında, "üye iradesi" hakim kılınarak genel başkanın, partinin tüm üyeleri tarafından seçilmesi de gündeme gelecek.

PM üye sayısı artırılacak, "eşit temsil" istenecek

Kurultayda masaya yatırılacak diğer bir başlık ise partinin en üst karar organı olan Parti Meclisinin (PM) her ilin büyüklüğüne uygun, en az bir temsilcisinin olduğu yapıya kavuşturularak üye sayısının artırılması olacak.

CHP tüzük kurultayında, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Genel Başkanlıklarının istediği "eşit temsil" uygulaması da talep edilecek. Kadın, genç ve engellilerin parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin arttırılmasını amaçlayan eşit temsil için, "fermuar sistemi" delegelerin takdirine sunulacak.

Tüzük kurultayı ilanı gazetelerde yayımlandı

CHP'nin tüzük kurultayı ilanı, 6 Ağustos'ta gazetelerde yayımlandı. İlana göre CHP'nin tüzük kurultayı, 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.00'da, tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için ATO Congresium'da toplanacak.

Kurultay, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Devamında, Kurultay Başkanlık Kurulu seçilecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılış konuşması yapacak.

Ardından, kurultay tüzük komisyonu ve program komisyonu oluşturulacak. Tüzüğün değiştirilmesi konusunda komisyonca hazırlanan rapor görüşülerek oylanacak. Program, kurultay öncesi yapılacak çalışmaların, hedeflerin ve yöntemlerin görüşülmesiyle devam edecek.