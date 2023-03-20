CHP ve HDP'den 1 saatlik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 'adres TBMM' mesajı

Siyasette gözlerin çevrildiği CHP-HDP görüşmesi gerçekleşti. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’de ziyaret etti. Genel başkanların görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Kendilerine Millet İttifakı'nın hazırladığı ortak mutabakat metnini ve anayasa değilikliği metnin verdik. Bağımsız ve tarafsız ayrgı mutlaka olmalı, hukuk devleti mutlaka olmalı, gelir dağlımındaki dengesizliğin giderilmesi gerekiyor. Yerel yönetimler üzerinde duruldu" diyen Kılıçdaroğlu, "Kayyum uygulamasının olmaması gerektiğini ifade ettik. Seçimle gelen seçimle gider" ifadelerini kullandı.

"Çözümün adresi TBMM"

"Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı sorunları çözen bir Meclis olmasından kaynaklıdır. Biz milletin sağduyusuna güvenerek var olan sorunların tamamını çözmeye hazırız" diyen Kılıçdaroğlu, hiçbir sorunun çözümsüz olmadığı mesajı verdi.