CHP ve İYİ Parti de AK Parti'ye kapıyı kapattı

Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret ederek, PMD nezdinde tüm basın mensuplarının gününü kutladı, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

10 Ocak gününün CHP için çok anlamlı olduğunu belirten Özel, geçen yıl ile mukayese edildiğinde basın özgürlüğü açısından kötü bir seneyi geride bıraktıklarını ifade etti.

Anayasaların belli konularda kısa, net ve şüpheye yer bırakmayacak metinlerden oluşması gerektiğini, bu konunun da basın özgürlüğü açısından, "Basın hürdür ve sansür edilemez" cümlesiyle karşılığını bulduğunu vurgulayan Özel, "Anayasada böyle net bir ifade varken geçtiğimiz yıl bir sansür kanunu yasalaştı. Buna tüm meslek örgütleri karşı çıktılar. Bu konuda muhalefet partilerinin gayretleri ve sizin yarattığınız toplumsal baskı ve talep üzerine de temmuz ayından ekim ayına kadar bu yasa bekledi ama tüm itirazlara rağmen bu yasa teklifi Meclis'ten geçti" dedi.

Özel, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bir iktidarın parçası olma hedefine kavuştukları taktirde taleplere uygun olarak bu yasayı yeniden düzenleyeceklerini taahhüt ettiklerini söyledi.

"Siyasette balta çekip uzlaşmaya gelinmez"

Özgür Özel, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Özel, AK Parti'nin "Başörtüsüne anayasal güvence" getiren anayasa değişikliği teklifine ilişkin randevu talebine yanıt vermek adına ittifak ortakları İYİ Parti'li mevkidaşları ile bugün bir toplantı düzenlediklerini söyledi.

Yarın, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun CHP ve İYİ Parti'li birer milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için toplanacağını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Meclis'te 1700'ün üzerinde bekleyen dokunulmazlık dosyası varken Karma Komisyon, İYİ Parti ve CHP'den birer milletvekilinin birer dosyasını çekerek dokunulmazlıklarını kaldırarak yargılanmalarının önünün açılması yönünde bir tercihte bulundu. Saray yönetiminin talimatıyla Karma Komisyonu Başkanı da bu iki dosyayı cımbızlayarak komisyonu toplantıya çağırdı.

Aynı günlerde de AK Parti bizi yine Anayasa Komisyonu’nun konusu olan bir değişiklik teklifine ilişkin müzakere için ziyaret etmek istiyor. Bunu İYİ Parti ile birlikte en basit deyimle bir nezaketsizlik, bir özensizlik olarak nitelendirdik. AK Parti'nin bu talebini reddetmek durumundayız. Bundan sonraki süreçte yeniden bir randevu talepleri olursa onu da partimizin yetkili kurullarına götürmek ve ittifak ortaklarımızla yeniden istişare etmek suretiyle değerlendiririz. İYİ Parti ile bu tutumda ortaklaştık. Kendileri de bir açıklama yapacaklardır. AK Parti, 'gelin anayasa değiştirelim' derken diğer yandan iki milletvekilimizin dosyasını cımbızlayıp 'dokunulmazlıklarını kaldıralım' diyor. AK Parti'nin bu haftaki talebine olumsuz cevap vermiş durumdayız. AK Parti'nin bu tutumuyla ne yapmaya çalıştığını kamuoyuna anlatması gerekiyor. Siyasette balta çekip uzlaşmaya gelinmez. Savaş baltasını kaldırarak uzlaşmaya gelen bir siyasi hareket, dünya siyaset tarihinde yoktur. Uzlaşma, çıplak elle yapılır, baltayı gömersiniz. Bize merhaba demeye balta çekerek geliyorlar. Bu nasıl bir şey anlayamadık."

“Bahçeli'nin konunun özüne yönelik suskunluğunu bozmasını bekliyoruz”

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin suskunluğunu bozduğunu anımsatarak, "Biz suskunluğunu bozsun derken böyle bir bozmadan bahsetmiyoruz. O suskunluk konusunda suskunluğunu bozmuş ama öz konusunda suskunluğa devam ediyor. Biz Bahçeli'nin konunun özüne yönelik suskunluğunu bozmasını bekliyoruz." diye konuştu.