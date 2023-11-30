CHP ve İyi Parti ittifak yapacak mı?

CHP’de genel başkanlık koltuğuna oturan ve ittifak kapısını kapatmayan Özgür Özel ile sıklıkla seçimlere tek gireceklerini belirterek ittifak kapılarını kapatan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir araya geldi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

Yaptığımız görüşmede çok iyi değerlendirmeler yaptık. Bir GİK kararıyla alınmış kararları vardı. Biz bu karara saygılı olduğumuzu bir yerel seçimlerde ittifak kelimesi yoruldu diye tekrar ettim. Yerel seçim ikili işbirliklerini gerektiriyor. İşbirliğinde olup olamayacağımızı, kararı yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğini, birlikte çalışılıp çalışılmyacağına dair cevabımızı aldık.

Akşener, "Yerel seçimlerde işbirliğini Genel İdare Kurulumuzda yeniden görüşeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçen hafta Akşener ile İYİ Parti genel merkezinde ziyaret etmişti. İYİ Parti yönetimi yerel seçimlere her yerde kendi adaylarıyla girme kararı almıştı.