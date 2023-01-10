CHP ve İYİ Parti yarınki Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na katılmayacak

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun, Başarır ile Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarını Meclis gündemine getirme kararı verdiğini anımsattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in de aynı günlerde Anayasa değişikliğiyle ilgili randevu talebinde bulunduğuna işaret eden Özel, ittifak ortağı İYİ Parti ile bu durumu değerlendirdiklerini ve randevu talebine olumsuz yanıt verdiklerini bildirdi. Bu görüşmenin, böyle bir atmosferde yapılmasını doğru bulmadıklarının altını çizen Özel, şöyle devam etti:

"Partiler arası randevu talebi, el sıkışmaya, müzakereye ve bir ortak aklı aramaya yöneliktir. Böyle görüşmeler el sıkışmak üzere yapılır. Bizim milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılma talebi, muhalefete balta çekmektir. Savaş baltasını çekip böyle bir görüşmeye gelemezsiniz. Aldığımız bir diğer karar ise yarın yapılacak Karma Komisyon toplantısına katılmıyoruz. Böyle bir toplantıya katılmayı; büyük bir hukuksuzluğu, büyük bir eşitsizliği meşrulaştırmak olarak görüyoruz."

"Biz oradaki tiyatroya alet olmayız"

Özel, Meclis'te 1700'ün üzerindeki dokunulmazlık dosyasından söz konusu dosyaların kasıtlı olarak seçildiğini ileri sürdü.

Başarır ve Türkkan'a ait dosyalardan daha ağır iddialara sahip dosyaların bekletildiğini savunan Özel, şunları kaydetti:

"Çok daha ağır dosyalar dururken şikayete bağlı bir hakaret suçunun seçilmesi bunlara göre ağır bir suç. TCK'ye göre çok daha ağır suçlar beklerken bu hafif suçlar saraya göre çok daha büyük suçsa saray kendini kanunların üstünde görüyor demektir. Biz oradaki tiyatroya alet olmayız. Onlara verilecek bir tek milletvekilimiz, onların karşısına çıkıp da onları meşrulaştıracak bir tek kelimemiz yok. İttifak ortakları MHP ile el ele, diz dize otursunlar ve iki milletvekilinin dokunulmazlığı üzerinden saray mühendisliğini sahneye koysunlar. Onları birbirleriyle baş başa bırakıyoruz. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Onların karşısında bir kelime eksik söylersek, bir adım geri atarsak, bir santim eğilirsek namerdiz. Biliriz ki biz bir santim eğilirsek onlar bu millete, bu halka diz çöktürecekler. Buna izin vermeyeceğiz."