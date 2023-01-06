CHP, yüze 30'luk zam oranına 81 ilde tepki gösterdi

CHP, emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranına ilişkin 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Partinin Ankara İl Başkanlığı adına Güvenpark önünde basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Sekreteri Ozan Ergün Doğan, iktidar yetkililerinin son haftalarda sürekli olarak "enflasyonun belini kırdıklarından" bahsettiğini ifade etti.

İlk açıklamalara göre, 2023 yılının ilk 6 ayı için memur ve emeklilerin ücretine yansıyacak artışın yüzde 16,4 olacağı bilgisini veren Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ardından 3 Ocak Salı günü memurun ve emeklinin hakkı değilmiş de AKP Genel Başkanı'nın lütfuymuş gibi artış oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Genel Başkanımız 'sadaka mı veriyorsunuz bu yetmez, bu rezil artışın hesabını vereceksin' diye tepki gösterince, saray 4 Ocak Çarşamba günü artış oranını yüzde 30 yükseltmek zorunda kaldı."

"2015 yılında ortalama memur aylığı, asgari ücretin 2,44 katıydı"

Doğan, memurlara yapılan yüzde 30 zammın yetersiz olduğunu ileri sürerek, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı enflasyon verisinin yüzde 93 olduğunu aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 64,27 olarak açıkladığı enflasyon oranına işaret eden Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yandan halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var. Diğer yandan ise sarayın açıkladığı sahte enflasyon verileri var. Saray, milyonlarca memuru ve emekliyi işte bu sahte TÜİK enflasyonu oranında artışa mahkum etmiştir."

Doğan, 2015 yılında ortalama memur aylığının asgari ücretin 2,44 katı olduğuna, 2023 yılı için ortalama memur aylığının ise yüzde 30 zamla asgari ücretin 1,43 katına kadar gerilediğine dikkat çekerek, "Öyle ağır bir tablo söz konusu ki Türkiye'de, 13,9 milyon emekli ve dul yetimin 8 milyonuna yakını asgari ücretin altında aylık almaktadır" dedi.

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşu yetkililerinin de konuştuğu basın açıklamasına, CHP Ankara milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal ile Yıldırım Kaya, KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, DİSK Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz, 2021 Tüm Emekli Sen Başkanı Salman Hürkardeş ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da katıldı.