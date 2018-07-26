CHP'de 59 il başkanından 'kurultay' açıklaması

26 Temmuz 2018

CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 il başkanı ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi.

Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı.

Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. İhtiyacımız olan birlik ve beraberlik" dedi.

Güvener, "Ülkemiz geriye gitmiştir. Denge ve denetim mekanizmaları bütünüyle yok edilmiştir. Partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini mutlu edecektir. Daha seçim sonuçları analiz edilmeden bir olağanüstü kurultay tartışması yapılması doğru değildir. İhtiyacımız olan kurultay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir" şeklinde konuştu.