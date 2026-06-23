Son dakika: CHP'de Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı

CHP'de Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı
CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına ise Hasan Şahin'in atandığı açıklandı.
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CHP'de partiden ihraç edilen isimlere yenileri eklendi.
CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın partiden ihraç edildiği bildirildi.
Yeni il başkanları atandı
İhraç kararlarının ardından iki ilde yeni görevlendirme yapıldı.
CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı'na ise Hasan Şahin atandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ