CHP'de Genel Merkez'den kurultay resti geldi, muhalifler reddetti
CHP Genel Merkez'inden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'de 604 imzanın sunulması halinde kurultay için gerekenin yapılacağı bildirildi. Muhalifler adına açıklama yapan Milletvekili Tüzün ise, bu teklifi kabul etmediklerini duyurdu.
CHP'de kurultay tartışması sürüyor. Parti Genel Merkezinden yapılan açıklama ile muhaliflere kurultay resti geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "Yarın saat 11.00'de 604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde derhal gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.
Muhalifler ise bu teklife olumsuz yanıt verdi. Muhalifler adına açıklama yapan CHP Bilecik Milletvekili, "Partimizin Tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli Kurultay Delegesi imzası Genel Merkezimize teslim edilecektir" açıklamasını yaptı.