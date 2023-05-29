CHP'de 'istifa' toplantısı

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimlerinde hedeflerine ulaşamayan CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK üyeleriyle görüştü.

Gece yarısı gerçekleştirilen toplantıda MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’na toplu şekilde istifa edebileceklerini ifade etti. CHP genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine karşılık Kılıçdaroğlu’nun, “Şu an gerek yok” yanıtı verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun da istifası gündeme geldi

Duvar'dan Serkan Alan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre CHP’nin toplantılarla geçen uzun gecesinde Kılıçdaroğlu'nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine geldi. Bu konuda öne çıkan görüş, "Hemen istifa, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder" yönünde oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler sona erene kadar partinin başında kalabileceği iddia ediliyor.