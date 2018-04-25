CHP'de ittifak mesaisi sürüyor
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvelik Özgür Özel saat 15.00'te Demokrat Parti'yi ziyaret edecek.
AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı hamle yapmak isteyen CHP'de parti ziyaretleri sıklaştı.
Edinilen bilgiye göre, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvelik Özgür Özel saat 15.00'te Demokrat Parti'yi ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün parti genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmüştü.
CHP-İYİ Parti zirvesi sonrası açıklama