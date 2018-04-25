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CHP'de ittifak mesaisi sürüyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvelik Özgür Özel saat 15.00'te Demokrat Parti'yi ziyaret edecek.

CHP'de ittifak mesaisi sürüyor
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AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı hamle yapmak isteyen CHP'de  parti ziyaretleri sıklaştı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvelik Özgür Özel saat 15.00'te Demokrat Parti'yi ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün parti genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmüştü.

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