CHP’de Kılıçdaroğlu, il başkanları ile bir araya gelecek
Değişim tartışmasının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada önemli bir toplantı var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü CHP il başkanları ile görüşecek.
Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il başkanları ile bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, seçim sonuçları değerlendirilecek.
Salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, değişimin önünü açacağını söylemişti.
İl başkanları toplantısında bu kapsamda başlatılan kurultay sürecinin de ele alınması bekleniyor.