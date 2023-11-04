CHP'de kurultay heyecanı: Kılıçdaroğlu ile Özel başkanlık için yarışıyor

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 'İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı' sloganıyla bugün Ankara Spor Salonu’nda başladı. Kurultayda 1368 delegesi yeni genel başkan için bugün sandık başına gidiyor.

CHP'li İlhan Cihaner ve Örsan Öymen, 'anti demokratik' bulduğu seçim şartlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özel Özel öne çıkan iki aday.

Tribünler doldu

Kongre için hem Özel hem de Kılıçdaroğlu taraftarları tribündeki yerlerini alarak döviz ve pankart açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla saat 12:15'te kurultayın yapılacağı alan girdi. Delegeleri selamlayan Kılıçdaroğlu ve eşi, daha sonra kendileri için ayrılan bölüme geçti.

Özgür Özel ise salona kendisini destekleyen milletvekili ve delegelerle girdi.

'Sırtımdaki hançerler...'

Kürsüde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim bitmesinin ardından 'daha nefes alamadan' değişim söylemlerinin başladığını kaydetti.

CHP lideri şunları kaydetti: "İş, adayın seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım! Yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi."

Son kez aday

Kılıçdaroğlu "Örneğin ne diyorlardı? 'Bu cehape var ya... Sivas'ın ötesine gidemiyordu...' diyorlardı. Peki bugün, oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu kurultayda son kez aday olduğunu belirterek "Ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım" diye konuştu.