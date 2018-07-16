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CHP'de kurultay için ilk somut adım: İmza toplanıyor

CHP'de parti içi muhalefet, olağanüstü seçimli kurultay için imza toplama sürecini başlattı.

CHP'de kurultay için ilk somut adım: İmza toplanıyor
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde partisinden 4 milyon oy fazla almasıyla başlayan "değişim" çağrıları, partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden olmuştu.

Kurultay için ilk somut adım bugün atıldı ve CHP'de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ''Noter huzurunda imzalar toplanmaya başlandı'' dedi.

15 gün içinde 624 imza

CHP'de seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği 624 delegenin imzası gerekiyor.

Yine parti tüzüğüne göre, kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu.

Kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, 15'nci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekiyor.

Tüzükte, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Genel Merkez'in 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayacağı belirtiliyor.

Son dakika Kurultay CHP Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

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