"CHP'de kurultay için yeterli imza toplandı"

24 Temmuz 2018

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısının toplandığını açıkladı.

Tüzün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü kurultayın toplanması için 623 delegenin imzası gerekiyordu. Muhalifler, bu sayının aşıldığını ifade ediyor.