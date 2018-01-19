CHP'de kurultay öncesi son PM toplantısı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta yapacakları kurultay öncesi son kez PM üyeleriyle bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta yapacakları 36. Olağan Kurultay öncesi bugün son kez Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelecek.
Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşecek toplantı, saat 14.00'te başlayacak.
PM toplantısında, Olağan Kurultay için hazırlanan rapor, kesin hesaplar ve kurultaya ilişkin hazırlıkların görüşüleceği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun PM üyelerine bir "teşekkür" konuşması yapacağı ifade edildi.