CHP’de kurultay takvimi işlemeye başladı
CHP’de kurultay takvimi delege seçimleriyle başladı. Partinin belirlediği takvime göre, 13 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında delege seçim süreci tamamlanacak.
CHP’de delege seçimleri 7 Eylül’e kadar tamamlanacak. İlçe kongreleri 13 Eylül’de başlayacak, il kongreleri ise 11 Ekim’de yapılacak.
İlçe kongreleri 13 Eylül’de başlayacak ve 5 Ekim’de sona erecek. Ardından il kongreleri 11 Ekim’de başlayacak ve kasım ayında tamamlanacak. İl kongrelerinin bitmesinin ardından olağan kurultay tarihi netleşecek.
Bu süreçte gözler, “şaibe” iddiasıyla 38. Olağan Kurultay’ın iptali talebiyle açılan davada. Davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül’de yapılacak.