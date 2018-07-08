CHP'de Meclis Grup Başkanvekilleri belirlendi
Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel'in yeni dönemde de grup başkanvekilliği görevlerini sürdürmesi kararı alındı.
CHP TBMM Grubu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP TBMM Grubu'nun 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantısı basına kapalı yapıldı.
Toplantıda CHP'nin grup yönetimi belirlendi. Mevcut grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç yeniden seçildi.
CHP'nin Meclis başkanvekilinin ise tek aday olan Ankara milletvekili Levent Gök olması bekleniyor.