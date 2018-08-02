CHP'de muhaliflerin noter tasdikli imza sayısı 630

02 Ağustos 2018

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e teslim ediliyor. Muhalifler adına açıklama yapan Gaye Usluer, noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı.

Yapılacak inceleme sonrasında imza sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmışsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapacak.

CHP'de parti içi muhalefet, olağanüstü seçimli kurultay için toplanan noter onaylı imzaları, Genel Merkez'e teslim ediliyor.

Genel merkezde muhalifler adına açıklama yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer şunları söyledi:

"Bir düğümü hep birlikte düğüne çevirelim. Önümüzde yerel seçimler var. Yüzde 22,6'lık bir sonucumuz var. Yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. Bu puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. İsteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir. Kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için bir noter şartı yok. Delegelerin salt çoğunluğunun beşte biri ile toplanabiliyor ama bizim tüzüğümüzde noter şartı ve salt çoğunluk şartı var. Bugün için toplam delege sayısı 1240. Noter tasdikli imza sayımız 630."

Pazartesi günü sona eren imza verme işlemi sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Usluer, yeterli imzanın toplandığını iddia etmiş, ancak sayı vermemişti.

İmzaların Genel Merkez'e sunulması ile birlikte inceleme süreci başlayacak.

Seçimli olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasının imzası gerekiyor. Eğer bu çoğunluk sağlanırsa, 45 gün içerisinde olağanüstü seçimli kurultaya gidilecek.