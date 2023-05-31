CHP'de MYK üyeleri yarın istifa edecek

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kararlarına çevrildi.

CHP bu hafta yapacağı toplantılarda geride kalan seçimleri tartışmanın yanı sıra yeni dönemde görev yapacak kurulları da belirleyecek.

CHP'de kurmayların geleceğini şekillendirecek toplantılar dizisine başlarken, sıcak bir gelişme yaşandı. Partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturan genel başkan yardımcıları yarın istifalarını sunacak.

İstifaların yarın MYK toplantısında görüşüleceği ve karara varılacağı kaydedildi. Öte yandan istifasını sunacak bazı MYK üyelerinin yeniden oluşturulacak MYK'de yer alacakları da öğrenildi.

İki kez kurmaylarıyla bir araya gelmişti

Kılıçdaroğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından Altılı Masa toplantısından önce iki kez kurmayları ile bir araya gelmişti.

Genel başkan yardımcılarından "Biz istifa edelim" önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Şu an için gerek yok" yanıtını verdiği belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine gelmişti. Bu konuda öne çıkan görüşün, "Hemen istifa etmeniz, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder" yönünde olduğu dile getirilmişti.