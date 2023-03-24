  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. CHP'de önemli isimler milletvekili aday adayı olmadı, Kılıçdaroğlu sebebini açıkladı
Takip Et

CHP'de önemli isimler milletvekili aday adayı olmadı, Kılıçdaroğlu sebebini açıkladı

Millet İttifakında liste hazırlıkları sürerken, CHP’de bazı önemli isimler aday adaylığı başvurusu yapmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kabinede yer almak isteyen kişilerin milletvekili adaylığına başvurmayacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye 14 Mayıs günü seçime gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Yaklaşık 3 bin 500 başvurunun yapıldığı CHP’de partinin önemli isimlerinin aday adaylığı için başvurmadığı bildirildi.

NTV’nin haberine göre; CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç o isimler arasında.

Kılıçdaroğlu sebebini açıkladı

 Halk TV'de katıldığı programda konuşan Milllet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durumun sebebini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. Dolayısıyla bakanlar Meclis dışından olsun diye" şeklinde konuştu.

‘Çözümün adresi TBMM’

Chp Haberleri

‘Çözümün adresi TBMM’
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Masada bize pusu kuruldu

Seçim Haberleri

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Masada bize pusu kuruldu
Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP ziyareti' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu Haberleri

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP ziyareti' açıklaması
Bu konularda ilginizi çekebilir
chp seçim Kemal Kılıçdaroğlu