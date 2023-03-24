CHP'de önemli isimler milletvekili aday adayı olmadı, Kılıçdaroğlu sebebini açıkladı

Türkiye 14 Mayıs günü seçime gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Yaklaşık 3 bin 500 başvurunun yapıldığı CHP’de partinin önemli isimlerinin aday adaylığı için başvurmadığı bildirildi.

NTV’nin haberine göre; CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç o isimler arasında.

Kılıçdaroğlu sebebini açıkladı

Halk TV'de katıldığı programda konuşan Milllet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durumun sebebini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. Dolayısıyla bakanlar Meclis dışından olsun diye" şeklinde konuştu.