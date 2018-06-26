CHP'de oy kaybının nedenleri tartışılıyor

26 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde alınan sonuçlar, CHP'de tartışılmaya başladı. Bu kapsamda, CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol başta olmak üzere, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve 26. Dönem Milletvekilleri Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Namık Havutça ve Eren Erdem sosyal medya hesaplarından partilerinin aldığı sonuçlara tepki gösterdi.

Gürsel Erol, partisinin, seçimlerdeki başarısızlığının genel merkez yönetiminden kaynaklandığını savunarak, "Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdal Aksünger, partisinin aldığı sonuçlara dikkati çekerek, "Parti içi seçimler galibiyetinden başka sevinmek bilmeyenlerin ülkeyi yönetme refleksi olamıyor. Bence onurlu davranış bavulları toplamaktır. Yoksa birileri toplatırsa çok ağır olur." değerlendirmesinde bulundu.

Necati Yılmaz, "Bu seçimin kazanan partileri belli de kaybeden partisi kim? Bu konuda üzerine sorumluluk almak isteyen ve sorumluluğun gereğini yapmak isteyen yok mu?" sorularını yönelterek parti yönetimine eleştiride bulundu.

"Erdemli davranış istifa olacaktır"

Gaye Usluer, "Ey benim onaylamadığım liste kazanamaz diyip liste yapan yerel siyasetin aktörleri, siyaseti kendi kafasına göre şekillendirenler, son sözü halk söyledi. Şimdi susmak ve düşünmek zamanı... Size de geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Eren Erdem, "2 bin 920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği yüzde 25 barajını aşıp yüzde 30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış istifa olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer." eleştirisinde bulundu.

Namık Havutça, bu seçimin en büyük galibinin kurultayda 447 oy alabilen Muharrem İnce'nin 50 günde 15 milyon oy alması olduğunu kaydetti.

Olağanüstü kurultay süreci

CHP tüzüğüne göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.

Olağanüstü kurultay için 2018 Mart ayında yapılan 19. Olağanüstü Kurultay'daki delege sayısı göz önüne alındığında, yaklaşık 260 delegenin noter onaylı oyu gerekiyor. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor.

Tüzüğe göre, olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı, kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabiliyor. Yine son kurultayı göz önüne alındığında 650 civarında delegeye ihtiyaç var.

Olağanüstü kurultay isteğinin usulüne uygun olarak parti yönetimine ulaştırılmasından başlayarak, en geç 45 gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanması ve bu toplantının da 15 gün önce usulüne uygun olarak duyurulması gerekiyor.

CHP MYK toplanıyor

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak.

Dün öğle saatlerinden sonra CHP Genel Merkezine gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bazı genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Seçimlere ilişkin kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırdı.

Toplantıda, seçim sonuçlarının detaylı şekilde ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: AA