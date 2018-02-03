CHP'de seçim zamanı

03 Şubat 2018

CHP'de 36. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın açılış konuşmasına, "İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Biri Deniz Baykal, inşallah kısa sürede aramıza katılacak. Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu, hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı ülkede hiçbir somut gerekçe gösterilmeden içeride tutulmaktadır. Bütün yol arkadaşlarımın selamını gönderiyorum. Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan belgeyle içeride. Onu tutuklayanlar şu an içeride. Terör örgütlerinin bildiği nasıl devlet sırrı olur. İstediğiniz kadar baskı kurun. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Çünkü biz, Kuvayı Milliyeciyiz" diyerek başladı.

Seçim iki gün sürecek

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kulislerin hareketlendiği PM için CHP milletvekillerinin büyük bir kısmının aday olması beklenirken, toplam aday sayısının 500'ü geçeceği tahmin ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı’nın ardından kurultayın sloganı ‘Cesaret ve Adalet’ olarak belirlendi. Kurultayı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetecek.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.

Birlik temalı afişler

Kurultayda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, CHP'nin bugüne kadarki genel başkanlarının fotoğraflarının asıldığı salonda, partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı.

Salonda, "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz" şeklinde afişler asıldı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Öte yandan kurultayı yaklaşık bin 200 basın mensubunun izlemesi bekleniyor. Basın mensuplarının çalışması için geniş bir yer ayıran CHP, kullanılacak teknik ekipman için de her türlü altyapıyı hazırladı.

AK Parti temsilci göndermeyecek

Kurultaya, sanatçılardan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, büyükelçilerden eski siyasilere kadar 10 binin üzerinde kişi davet edildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor. AK Parti CHP kurultayına temsilci göndermeme kararı aldı.

Kurultayda, engelliler de unutulmadı. Kurultayda konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrilecek.

Alanda yaklaşık 600 polis, 200 özel güvenlik görevlisi ve 200 partili güvenlik amacıyla görev alacak.

Yüzde 10 delegenin imzası gerekiyor

CHP'de şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı.

Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor. Buna göre aday adaylarının 126 delegenin imzasıyla başkanlığa aday olabilecek. Aday adayları arasında bu rakama Kılıçdaroğlu dışında sadece Muharrem İnce'nin ulaşması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti.

Bir sürpriz yaşanmazsa seçilmesine kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu'nun hem PM'de hem de MYK'da önemli oranda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA