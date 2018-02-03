İnce: Ben lütufla aday olmam

03 Şubat 2018

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin başkanlık yarışı için adaylıklarının resmileştiği açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu 1081, İnce ise 165 delegenin desteğini alarak yeterli oy sayısına ulaşmıştı.

Ancak İnce'nin adaylığında 49 mükerrer imza olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu gelişmeyle İnce'nin adaylığı tehlikeye düşmüştü. Parti tüzüğüne göre en az 127 delegenin imzasıyla CHP genel başkanlığına aday olunuyor.

49 imza İnce'ye yazılsın

Kriz Kemal Kılıçdaroğlu'nun araya girmesiyle son buldu. Kılıçdaroğlu'nun, "Hukuk içerisinde çözülsün, İnce aday olsun" diye talimat verdiği açıklandı.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun 49 imzanın Muharrem İnce’ye yazılmasını istediğini söyledi. Böylece mükerrer imza sorunu da çözüldü.

"Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok"

İnce ise imzaların lehine yazılması kararına tepki gösterdi.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeterli imza vardır. Mükerrerler neden bana yazılıyor. Algı operasyonu yapılıyor. Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. İmzalarını geri çeksinler. Yürekleri varsa imza verenleri sorsunlar, kaç kişi Muharrem İnce’ye imza veriyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Sandıklar açıldığında görürüz, yeterli imza var mı yok mu. İmza verecek 49 kişi yerine 490 kişi var. 700’ün üzerinde oyla genel başkan olacağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kararının divan tarafından okunmasının ardından İnce tekrar kürsüye çıkarak konuştu.

İnce, "Ben lüfufla aday olmam. Ben delegenin takdiriyle aday olurum. Ben özgür idareli kurultay delegelerinin adayıyım. Emeğimi kimseye yedirmem. Ben emeğimi Tayyip Erdoğan'a da yedirmem, CHP'yi yönetenlere de yedirmem." dedi.

"Mükerrer oy asla yok, bu bir Ali Cengiz oyunu"

İnce daha sonra basın mensuplarına yeni bir açıklama daha yaptı. İnce, "Tüzük çok net. Mükerrer olursa eğer mükerrer olan kurultay delegeleri divana çağrılır seç tercihini yap denilir. 49 mükerrer oy asla yok çok iyi biliyorum. Bu bir Ali Cengiz oyunu. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Divan başkanı delegeyi divana çağırır. Böyle bir işlem yapılmadan genel başkan iki satır yazı yazmış 49 delegeyi Muharrem İnce'ye yazın. Benim böyle bir isteğim yoktur. Yüreğine güvenen divan delegeleri toplar sorar. Bu suni bir krizdir. 166 imzayı teslim ettim, mükerrer yok. Lütuf kabul etmiyorum, adalet istiyorum. Adil özgür bir yarış istiyorum" dedi.