CHP'de Ümit Uysal'ın ardından Tunç Soyer de genel başkanlık için aday olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından İBB’ye kayyum atanma ihtimaline karşı harekete geçen CHP, olağanüstü kurultay kararı almıştı.

CHP’nin olağanüstü kurultayı yarın (6 Nisan Pazar) düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden genel başkanlık için adaylığını açıklamıştı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dün sürpriz bir kararla adaylık duyurusu yaptı.

Uysal sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla adaylıını açıkladı: "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum."

Tunç Soyer de aday olacak mı?

Bu gelişmenin ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de CHP liderliğine aday olacağı iddiası kurultay öncesi siyaset gündemine düştü.

Soyer, KRT televizyonuna bağlanarak adaylık iddialarını reddetti. Soyer, “Genel başkanlığa aday değilim. Kurultayda parti meclisine adayım. CHP'de genel başkanlıkla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama parti meclisinin genişlemesi ve küskünleri kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.