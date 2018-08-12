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CHP'de yeni MYK ilk kez toplanacak

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun revizyona giderek bazı üyelerini değiştirdiği Merkez Yönetim Kurulu, yarın ilk kez toplanacak.

CHP'de yeni MYK ilk kez toplanacak
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 CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın ilk toplantısı yapılacak.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde başlayacak.

Yeni Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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