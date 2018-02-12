CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu

12 Şubat 2018

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçim sürecini birlikte yürüteceği kurmaylarını belirledi.

Kılıçdaroğlu, 13 olan MYK üyesi sayısını 18'e çıkardı.

CHP'nin yeni A Takımı belli oldu

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi ile Parti Sözcülüğü görevini Bülent Tezcan'a veren Kılıçdaroğlu, Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Tuncay Özkan'ı, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Gamze Akkuş İlgezdi'yi getirdi.

Partinin Genel Sekreterliği için Mehmet Akif Hamzaçebi'yi görevlendiren Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Onursal Adıgüzel'i atadı.

Kılıçdaroğlu'nun "A Takımı"nda, Gülizar Biçer Karaca Doğa Haklarından, Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından, Ünal Çeviköz Kamu Diplomasisinden, Faik Öztrak Sosyal Politikalardan, Fethi Açıkel ise Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer buldu.

Eski MYK'den 9 isim bulunuyor

Partinin yeni MYK'sinde eski MYK'den 9 isim bulunuyor. Bu kapsamda, yeni dönemde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek Tezcan, Parti Sözcülüğüne devam edecek.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da mevcut görevlerini sürdürecek.

Bundan önceki MYK'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yadımcılığını yürüten Lale Karabıyık'a Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi verildi.

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu olan Tekin Bingöl ise yeni dönemde İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapacak.

5 yeni Genel Başkan Yardımcılığı

Yeni yapılanmada, İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, "İnsan Hakları" ve "Doğa Hakları" adıyla iki ayrı genel başkan yardımcılığına dönüşürken, Kamu Diplomasisi ve Eğitim Politikaları ile Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edildi.