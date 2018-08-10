CHP'de yeni yönetim belli oldu

10 Ağustos 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) revizyona gitti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 18 olan MYK üye sayısını 19'a çıkardı.

Bu kapsamda, partinin Genel Sekreterliğini Mehmet Akif Hamzaçebi yürütmeye devam edecek. Parti Sözcülüğünü Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a veren Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı'yı Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Tuncay Özkan yürütmeye devam edecek.

Fethi Açıkel Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Onursal Adıgüzel Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Gülizar Biçer Karaca Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Veli Ağbaba İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Seyit Torun ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam edecek.

Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yapan Kılıçdaroğlu, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu ise İşveren Sendikaları ve Kuruluşları, Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi.

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise Kadın Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Orhan Sarıbal'ı Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Yıldırım Kaya'yı Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Gökçe Gökçen'i ise İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getiren Kılıçdaroğlu, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlini ise Yunus Emre'ye verdi.

İdari ve mali işlere Kuşoğlu

Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu'nu ise İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.

Kadın, tarım ve gençlik konularında üç yeni genel başkan yardımcılığı kuran Kılıçdaroğlu, Kamu Diplomasisi alanını kaldırdı. Kılıçdaroğlu, İşveren Sendikaları ve Kuruluşları ile sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılıklarını ise birleştirdi.

Eski MYK'den 13 isim bulunuyor

Partinin yeni MYK'sinde eski MYK'den Genel Sekreter dahil 13 isim bulunuyor.

Hamzaçebi, Açıkel, Özkan, Adıgüzel, Çeviköz, Karaca, Öztrak, İlgezdi, Erkek, Ağbaba, Erdoğdu, Karabıyık ve Torun, Kılıçdaroğlu'nun MYK'da çalışmaya devam edeceği isimler arasında yer aldı.

MYK'ya 6 yeni isim geldi. Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı ve Orhan Sarıbal "A takımı"nın yeni isimleri oldu.

Kılıçdaroğlu, yeni MYK'da 4 kadına yer verdi.

MYK'da 5 isimle yollar ayrıldı

Yeni MYK'da 5 isimle yollarını ayıran Kılıçdaroğlu, uzun yıllar birlikte çalıştığı Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Tekin Bingöl ve Haluk Koç ile Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve Çetin Osman Budak'a yer vermedi.

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılıkları yapan Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl, parti içi muhalefetin sürekli gündeme getirdiği isimler olmuştu.

10. değişiklik oldu

Bu MYK, Kılıçdaroğlu'nun 22-23 Mayıs 2010'da yapılan ve genel başkanlığa ilk kez seçildiği 33. Olağan Kurultay'dan bu yana çalışacağı 10'uncu yönetim kurulu olacak. Kılıçdaroğlu, 8 yılda 9 kez MYK değişikliğine gitti.

Son MYK atamasını bu yıl şubat ayında gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultay'ın ardından yapan Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı döneminde 100'den fazla genel başkan yardımcısıyla çalışmış oldu.

Kılıçdaroğlu, son değişiklikte 13 olan MYK üyesi sayısını 18'e çıkarmıştı.

Kaynak: AA