CHP'den açıklama: Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişiği kesilmiştir

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin fotoğrafını paylaşarak "Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" diye yazdı.

İYİ Partili isimler tepki gösterdi

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından bu görüşmeye tepki gösterdi. Özkan, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü paylaşmasını kabul etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Özkan'ın ardından İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık da görüşmeye tepki gösterdi.

Parti ile ilişiği kesildi

Okuyan'ın bu paylaşımının ardından İYİ Partili isimlerden gelen tepkiler sonrasında; 2019'de üyesi olduğu CHP'den ihraç edildiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada; "Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.