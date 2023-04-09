CHP'den aday gösterilmeyen ünlüler kim?
CHP’de milletvekili adayları listesi şekillenmeye başladı. CHP'den liste dışı kalanlar arasında ünlü isimler dikkat çekiyor. Sanatçı Candan Erçetin, Onur Akın ve Filiz Taçbaş listede yer almadı.
DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye kontenjan verilen CHP'de liste dışı kalan isimler ve listede yer alan isimler sosyal medyanın gündeminde.
CHP listeleri gündemdeyken liste dışı kalan ünlü isimler de bulunuyor.
Sanatçı Candan Erçetin CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu ancak listelerde yer almadı.
Yine aynı şekilde Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu ancak o da listede yok.
Sanatçı Onur Akın ve oyuncu Filiz Taçbaş da listelerde yer almayan ünlü isimler arasında bulunuyor.