CHP'den bakanın 'nafaka' açıklamasına tepki: Yoksulluk nafakasına göz dikilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 26 Temmuz'daki açıklamasında, erkeklerin boşandıkları eşlerine 'süresiz' olarak ödedikleri nafaka uygulamasını 'kabul edilemez' bulmuş, yeni düzenlemenin sinyalini vermişti.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Nazlıaka, Göktaş'ın 6284 sayılı yasa ve süresiz nafakayla ilgili açıklamalarını anımsattı.

Nazlıaka, Göktaş'ın bu yasayla ilgili yanlış bir kanıya sahip olduğunu savunarak "Kırmızı çizgimiz" diye andığı 6284'ün kadına yönelik şiddeti önlemede önemli bir yasa olduğunu ifade etti.

'Yasada 'mağdurun bayanı esastır' deniliyor'

Yasayla ilgili "Kadının beyanı esastır" ifadesi etrafında kara propaganda yürütüldüğünü söyleyen Nazlıaka, "Olmayan bir mağduriyet yalanıyla bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Diyorlar ki 'kadının beyanı ya doğru değilse'. Yasada, 'kadının beyanı esastır' diye bir ifade yok. 'Mağdurun bayanı esastır' deniliyor. Yani mağdur bir erkek de olabilir." dedi.

Kadınlar kaç para nafaka alıyor?

Nafakayla ilgili TÜİK verilerini hatırlatan Nazlıaka, kadınların sadece yüzde 2'sinin 2 bin liranın üzerinde, yüzde 66'sının ise 500 liranın altında nafaka aldığına işaret etti.

Bağlanan nafakaların yüzde 50,7'sinin ödenmediğine dikkati çeken Nazlıaka, rakam çok düşük olduğu için çoğunlukla hak arayış mücadelesine gidilmediğini söyledi. Nazlıaka, "Bu kadar dillerine doladıkları yoksulluk nafakasıyla ilgili tablo budur. 'Bir gün evli kalıyor, ömür boyu nafaka alıyor' yalanı... TÜİK bile 'Bu bir yalandır' niteliğinde bir veriyi huzurlarınıza getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

100 çiftin ikisi bir yıldan önce boşanıyor

Nazlıaka, 2020 verisine göre bir yıl ve altında evli kalanların oranının sadece yüzde 2,2 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevcut durum bu kadar netken, Bakan Göktaş kadınların yoksulluk nafakasına göz dikemez. 'Kadınların yoksulluğunu nasıl ortadan kaldırabilirim' diye düşüneceğine bu cümleleri kuramaz. Eğer bu mağduriyetin giderilmesi konusunda samimiyse elini taşın altına koysun, kadın yoksulluğuyla ilgili çalışmalar yapsın. Kendisini kadınların tarafında yer almaya davet ediyoruz. Erkeklerle empati kuracağına, yoksul kadınlarla empati kurmaya davet ediyoruz. AKP iktidarına da sesleniyoruz, yasalara dokunmayın, uygulayın. Kadınların haklarını gasp etmenize asla ve asla izin vermeyeceğiz. Artık kadınların kazanılmış haklarına göz dikmeyin."