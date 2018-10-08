CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İnönü yanıtı

08 Ekim 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İsmet İnönü, İstiklal Savaşımızın kahramanı, Lozan Anlaşması'nın büyük diplomatıdır, Türkiye'ye çok partili demokratik yaşamı getiren büyük bir devlet adamıdır, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır. Bu özellikleriyle de bu ülkenin tarihindeki yerini almıştır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, MYK'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilerine ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini değerlendirdiklerini söyledi.

McKinsey şirketiyle yapılan anlaşmanın iptal edildiğinin açıklandığını hatırlatan Öztrak, bunun gerçekten böyle olup olmadığını yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'den bir şirketin hazineye kayyum tayin edilmesiyle ilgili yaptığı eleştiriler ve bu çerçevede sormuş olduğu 10 sorunun, aklın yolunun bulmasını sağladığını vurgulayan Öztrak, şöyle konuştu:

"Öyle görünüyor ki yerlilik ve millilik boyalarının bu kadar kısa sürede dökülmesi kendisini de öfkelendirmiş ve bu 180 derecelik dönüşe gerekçe arama, bunun üstünü örtme gayreti içine girmiş. Bu çerçevede de partimize akıl, izan ve tarihi gerçeklerin sınırlarını zorlayarak yüklenmiş. Ülkemizin İkinci Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü üzerinden Türkiye'nin gerçek gündemini karartmaya çaba göstermiş. İsmet İnönü, İstiklal Savaşımızın kahramanı, Lozan Anlaşması'nın büyük diplomatıdır, Türkiye'ye çok partili demokratik yaşamı getiren büyük bir devlet adamıdır, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır.

Bu özellikleriyle de bu ülkenin tarihindeki yerini almıştır. 1973 yılında Hakk'ın rahmetine yürümüş, ölümünün üzerinden 45 yıl geçmiş, şimdi İnönü'nün bir Amerika ziyaretinde elindeki iki bayraktan birini karartmak suretiyle bu durumu istismar ederek ucuz şark kurnazlığına başvurmak belki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına yakışır ancak bu Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz."

"Suç duyurusunda bulunacağız"

"(Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu) söyleyeceksiniz, 'ABD Başkanı'nın sesisini özlediğini' kamuoyuyla paylaşabileceksiniz, Irak'ı işgal eden ABD askerleri için dua edeceksiniz, 'Halkım karşıydı ama ben, ABD uçaklarına Irak'a saldırmaları için Türk hava sahasını açtım' diyeceksiniz, danışmanların 'Aman onu deliğe süpürmeyin, kullanın' diye ABD'ye yalvaracak. İşte siz, bu özelliklerinizle tarihe geçeceksiniz." diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP Genel Başkanı'nın, hayatı emperyalizme karşı savaşmakla geçmiş, yeri geldiğinde ABD'ye 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o dünyada yerini alır.' diye mektupla rest çekebilmiş bir devlet adamı olan İnönü'yü anlamasını zaten beklemiyoruz. Çünkü ABD yönetimiyle, Trump'la bu kadar olay yaşanıyor daha böyle bir mektup ortada yok. CHP, bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, ülkemizin en köklü partisidir. Bizim altı okumuzdan biri emperyalizme en büyük mağlubiyeti yaşatmış Atatürk'ün milliyetçiliğini ifade eder. Yurtseverlik, bizim genlerimizde mevcuttur. Yerli ve milli kisvesi altında yürütülen her türlü oyuna gereken tepkiyi göstereceğimizden milletimizin hiçbir endişesi olmamalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "8 şehidin sorumlusu olarak da CHP'yi gösterdiğini" aktaran Öztrak, "Bizim bölücü terör örgütü PKK ile iş birliği içinde olduğumuzu, perdenin arkasında CHP olduğunu iddia etme cüretini göstermiştir. Bu vahimdir. Bu iddiayı yapan kişi bir dönem 'milliyetçiliği ayaklar altına aldık' diyen kişidir. Oslo'da teröristle masaya oturma talimatı veren kişidir. Habur'da terörist için çadır mahkemelerini kurduran kişidir. Şehirlere silahlar yığılırken, valilere 'operasyon yapmayın' talimatını veren kişidir. Teröristlerin başına 'sayın', şehitlerimize de 'kelle' diyen kişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Faik Öztrak, Erdoğan'ın sözlerinin kabul edilemez olduğuna işaret ederek, "Bu iddialarını ispat edemezse müfteridir, alçaktık ve çok açık söyleyeyim şeref yoksunudur. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu iddiaların biran önce ispat edilmesini isteyeceğiz." dedi.

"Bahçeli ortağına sormalı"

"Mckinsey şirketiyle ilgili eleştiri getirenlere 'Ya cahilsiniz, ya da hainsiniz' diyen AKP Genel Başkanının damadı, acaba bu anlaşmayı iptal eden kayınpederini cahil mi, yoksa hain kategorisinde mi değerlendiriyor?" sorusunu yönelten Öztrak, şunları söyledi:

"Bir sorum da Sayın Devlet Bahçeli'ye... ABD derin devletiyle yakınlığı bilinen bu kuruluşun, bu ülkenin hazinesinin başına kayyum atanmasını twitler atarak savunmaya uğraşırken Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan bakanlarına 'bu şirketle çalışmayın' talimatı veriyormuş. Aslında Sayın Bahçeli o günlerde haksız yere McKinsey konusunda bizleri suçlamak yerine ortağıyla bir konuşmuş olsaydı, belki şimdi bu duruma düşmezdi. Milletimiz de bekliyor Sayın Bahçeli'den, şu soruları sorması lazım ortağına, 'Bu nasıl ittifak? İnsan ortağının cansiperane gayretlerini böyle boşa çıkarır mı?' Bu soruların sorulmasını milletimiz bekliyor."

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'de kriz yok, önce bir ekonomiyi öğren. Türkiye'de ekonomi ile alakalı bir manipülasyon, manipülatif hareket var.' dediğini hatırlatan Öztrak, "Millet artan hayat pahalılığı ve işsizliğin altında inim inim inliyor. Demek ki bu sesler saraydan duyulmuyor. Enflasyonda dünya sekizincisi olmuşuz. Dolar sene başında 3,78 liraymış, şimdi 6,15 lira olmuş. İşsizlik çift hanelere geçmiş." ifadelerini kullandı.

"Batık kredileri mi çoğaldı"

"Ülkede kriz yok" diyen Erdoğan'ın, aynı konuşma içinde defalarca krizden bahsettiğini ileri süren Öztrak, "Sayın Erdoğan kriz var mı, yok mu? Bal gibi kriz var." diye konuştu.

"Ekonomide dengelenme süreci başladı." açıklamalarını da eleştiren Öztrak, bunun milletle alay etmek olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz, IMF ile ilişkileri bitirdik, yeniden herhangi bir ilişki içine girmeyeceğiz." dediğini hatırlatan Öztark, "Erdoğan, bu ülkede IMF'den en son borç alan başbakandır. 10 milyar borç almıştır, 23,5 milyar borç ödemiştir. Yarısı da kendi aldığı borçtur. IMF'den alınan paranın büyük kısmını Sayın Erdoğan kullanmıştır." dedi.

İşsizlik Fonu'ndan üç büyük kamu bankasına 11 milyar lira para ödendiğini belirten Öztrak, "Bu paraları neden verdiniz. Batık kredileri mi çoğaldı. Fakir fukara halktan toplanan vergilerle kurulmuş milletin bankaları eğer kredileri ödemeyenler nedeniyle zor duruma düşmüşse, bu kredileri dağıtanlardan hesap soruldu mu? Siz, kul hakkı yemek nedir bilir misiniz? Fukaranın hakkı yeniyorsa, gözünüzü nasıl kapatıyorsunuz, sesiniz nasıl çıkarmıyor, hiç mi vicdanınız yok? Kaptırmışsınız işsizlerin parasını kamu bankalarına." değerlendirmesinde bulundu.

"Kesin hesap komisyonu kurulsun"

Ekonominin en büyük sorununun güven sorunu olduğunun altını çizen Öztrak, şöyle devam etti:

"100 günlük icraat programı açıkladılar fiyasko. Arkadan Yeni Ekonomi Yaklaşımını açıkladılar fiyasko. Yeni Ekonomik Programı açıkladılar, o da fiyasko. Bu hafta Enflasyonla Mücadele Programı açıklayacaklarmış... Şu anda Türkiye'de ucube tek adam parti devleti sistemi var. İddia neydi? Bu sistemde çok daha hızlı karar alabilecekleriydi. Enflasyonla Mücadele Programı'nı enflasyon yıllık yüzde 40'lara çıkmadan önce açıklasaydınız da millet bu kadar sıkıntı çekmeseydi. Ne beklediniz. Buradan da bir şey çıkmayacaktır. Hani diyor ya 'IMF ile işimiz bitti' diye, kendisi IMF ile anlaşma yapan son başbakandı, korkarım IMF ile anlaşma yapmak durumunda olacak Cumhurbaşkanlığı makamında ilk kişi de kendisi olacak."

CHP Sözcüsü Öztrak, kredibilite ve denetim için Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 13 maddenin uygulanması ve TBMM çatısı altında ikinci büyük partinin başkanı olacağı bir kesin hesap komisyonunun kurulması önerisinde bulundu.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın durumuna da değinen Öztrak, "Kendisinden haber alınamıyor, öldürüldüğü iddia ediliyor. Bunu basın özgürlüğü bakımından kabul etmemiz mümkün değil ve bütün dünya bu konuda ayakta, öyle gözüküyor. Türkiye üçüncü dünya ülkelerinin topraklarında rahatlıkla operasyon yapabileceği bir ülke haline geldi. Bu bizi rahatsız ediyor. Bunun mutlaka önlenmesi lazım. Canı ülkemize emanet olan bu kişi ile ilgili durumun derhal aydınlatılması Türkiye'nin gerçekten bir hukuk devleti olduğunu gösterecektir." dedi.

"12 Ekim'de aday açıklanacağı doğru değil"

Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'sandıktan teröre bulaşmış olanlar çıkarsa anında kayyum atarız' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Bu açıklamanın ne anlama geldiğini anlamakta biraz zorlandım. Siz devletsiniz. Polis, yargı sizin elinizde, YSK var. Bütün bunlar herhalde terörle ilgisi olan birilerinin belediye başkanlığına veya meclislerine aday olmasını önlemekle yükümlüdürler. Bunu yapamıyorlarsa o zaman orada niye oturuyorlar?" yanıtını verdi.

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP'li Celal Doğan'ın İstanbul'daki görüşmesinin ittifak görüşmesi olup olmadığı" sorusunun yöneltildiği Öztrak, "Lütfen öküzün altında buzağı aramayın. Genel Başkanımız açıklıyor, ben açıklıyorum. Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz, tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen, hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız ve bu çerçevede adaylarımıza gerekli desteği alacağız." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun 12 Ekim Cuma günü bir toplantı yaparak, partisinin 100'e yakın belediye başkan adayını açıklayacağına yönelik iddiaların" sorulduğu Öztrak, "CHP'de aday açıklamanını bir yöntemi vardır. Bugün ayın 8'i, 4 gün kalmış. Herhangi bir Parti Meclisi toplantısı yapılacağına dair bir şey duydunuz mu? Yok. Parti Meclisi toplantısı yapmadan biz aday falan açıklayamayız. Onun için bu söylenenlerin gerçekle ilgisi yok. Ayın 12'sinde aday açıklanması gibi bir olay doğru değil." karşılığını verdi.

"Yönteme Parti Meclisi karar verecek"

"CHP'nin yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacağı" sorusu üzerine Öztrak, "Böyle bir hazırlık yok, gündemimizde ittifak yok. Biz, her bir ilde, ilçede mutabakatı sağlayacak, tüm partilerin oyunu alacak adayları göstereciğiz ve bu seçimde en büyük başarıyı elde eden, bu seçimden galibiyetle çıkacak olan parti CHP olacak." ifadesini kullandı.

"Af tartışmalarına" ilişkin soru üzerine Öztrak, tartışmaları izlediklerini, önerilerden sonra CHP'nin konuşacağını söyledi.

"MYK'de aday belirlemeye ilişkin ön seçim konuşuldu mu? 'İstanbul'da ön seçim olursa Muharrem İnce'nin aday olabileceği' açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Öztrak, yöntem konusunu il ve ilçe bazında söyleyebilmek için erken olduğunu, yöntemlere Parti Meclisi'nin karar vereceğine değindi.

Faik Öztrak, Parti Meclisi'nin acil bir durum çıkmaması durumunda normal süresinde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA