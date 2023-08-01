CHP'den Davutoğlu'nun sözlerine ilk tepki: Gelecek seçimde boylarının ölçüsünü alsınlar

CHP, geçen mayıstaki seçimde Saadet, İYİ Gelecek ve DEVA partilerinden adaylara listesinde yer vermiş, 38 isim seçilince partilerine dönmüştü. Gelecek Partisi'nden de 10 isim CHP listesinden seçilmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 'sağ seçmenin CHP'ye oy vermekten imtina edeceği'ni öne sürerek “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim” demişti.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Öztunç'a Davutoğlu'nun sözleri soruldu.

CHP'li vekil şunları söyledi: "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'Gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek; yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar."