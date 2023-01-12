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CHP’den emekli maaşı için teklif

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için kanun teklifi verdi. Kılıç’ın TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Dünya Gazetesi
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Teklif, emekli aylığı bağlanma oranının yüzde 70 seviyesine yükseltilmesini, en düşük emekli aylığının net asgari ücret tutarı kadar olmasını içeriyor.

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