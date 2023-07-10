CHP'den iki kararnamenin iptali için AYM'ye başvuru

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, partisinin TBMM Grubu olarak, 147 ve 149 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptali için yüksek mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Günaydın, 147 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, kamu görevlisi olmadığı halde yönetim kurulu üyesi olarak atanan kişilere, görevlerinin bitmesi ya da görevlerine son verilmesi halinde 2 yıl süreyle özlük haklarının tümüyle ödenmesine devam edilmesine yönelik düzenleme yapıldığını belirtti.

Bu düzenlemenin "hukuk ve adalete uyarlı tarafının bulunmadığını" savunan Günaydın, "Üstelik herhangi bir olumsuz durumla üyeliğine son verilen kişinin dahi özlük haklarının ödenmesine 2 yıl süreyle devam edilmesi kabul edilemez. Bu, olsa olsa yandaşa rant dağıtma, rant akıtma mekanizmasıdır. Bu nedenle 147 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptali amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuş bulunuyoruz." dedi.

CHP'li Günaydın, Emniyet Genel Müdürlüğüne kadro ihdas edilmesine ilişkin 149 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ise hukuka uygunluk bakımından bir problemin bulunmadığını, fakat burada bir yetki aşımının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bu düzenlemenin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılamayacağını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Anayasa uyarınca yalnızca TBMM'nin yasama faaliyetiyle düzenlenebilecek bir konuyu, açıkça Cumhurbaşkanlığı kendi düzenleme alanına dahil etmiştir. Bu anlamıyla Anayasaya aykırıdır. Biz, hem 147 hem 149 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptali ile hukuka uyarlı bir düzenin ve buna bağlı bir iktisadi yaşamın, Türkiye'de egemen olmasını diliyoruz. Anayasa Mahkemesinin de bu doğrultuda doğru bir karar vermesini takip edeceğiz."