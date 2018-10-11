CHP'den İş Bankası tepkisi: Vasiyet özel hukuktur

11 Ekim 2018

CHP Grup Başkanvekili Özgür TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclisin çalışmadığını, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın "sadece geçiş üstünlüğüne sahip kanun tekliflerini komisyonlara sevk ettiğini" savundu.

Tekliflerin üzerine sarayın mührünün vurulduğunu öne süren Özel, "AK Parti Grup Başkanı, grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ya da Binali Bey'in imzası varsa, bunlar makbul milletvekillerinin kanun teklifleridir, komisyonlara yönlendirilir, hızla kanunlaşır. Milletvekillerinin kanun teklifleri, Kapıkule sınır kapısında kilometrelerce kuyruk oluşturan TIR'lar gibi bekletilirken öbür şeritten geçiş üstünlüğüne haiz kanun teklifleri geliyor." diye konuştu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş Hakkındaki Kanun Teklifi'nin dün TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştığını anımsatan Özel, "arada hatırı sayılır damat olunca Meclisin yemek arası bile vermediğini" belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 40 gün önce Kalkınma Bankası'nı ağzına aldığında 5 lira olan hisselerin, bugün 51 liraya çıktığını anlatan Özel, "Berat Bey'in niyetini, Mehmet Muş'un kanun teklifinin ne getireceğini bilenler bire on kazandılar. Vatandaş perişan oldu ama borsada Berat Bey'in işaret fişeğini görenler ve Muş'un yeteneğine inananlar bire on kazandılar." ifadesini kullandı.

CHP'deki İş Bankası hisseleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yine İş Bankası hisselerini "diline doladığını" öne süren Özel, "Cumhuriyetin tüm değerleriyle, kurucularıyla kavga eden, İkinci Cumhurbaşkanı'na her fırsatta dil uzatan, onun üzerinden Atatürk ile hesaplaşan birisi, bir yandan da İş Bankası hisselerine kafayı takmış durumda. Bunu yapabilir, bu bir tenezzül meselesidir. En son Kenan Evren tenezzül etmiştir. Her dönem darbeciler bu tenezzülü yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Atatürk'ün vasiyetini göstererek, İş Bankası hisselerinin CHP tarafından temsil edilmesini, paranın Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna bırakılmasını istediğini kaydetti.

Vasiyetin 5. maddesinde 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün çocuklarının yüksek tahsilleri için ihtiyaç duyulan yardımın yapılacağının yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen Atatürk'ün vasiyetine bu kadar hassassan, bu vasiyette adı geçen, çocuklarını kendi evlatları gibi gözettiği İsmet Paşa'ya niye düşmansın? İsmet Paşa'nın evlatlarına, torunlarına, şahsına etmediğin laf, üretmediğin sahte delil yok, 'vasiyete uyacağım' diyor. Uyacaksan, Atatürk'ün manevi evlatlarıyla ilgili ağzına alınmayacak lafları söyleyen 'akitleri' sustur.

Atatürk'ün vasiyetinin bir kısmını biz, bir kısmını Erdoğan uyguluyor. Biz Yönetim Kurulu üyesi veriyor, hisseleri düzgünce temsil ediyoruz, parayı da TTK ve TDK gönderiyoruz. Biz vasiyete uyuyoruz. Peki sen uyuyor musun? Sayıştay raporu, 'TDK 2017'de İş Bankası'ndan 146 milyon lira para aldı. Hesaplarında 1,5 milyar TL var. Bu paranın son yıl sadece 18,5 milyonunu harcamış.' diyor. 1,5 milyar para var, Atatürk bırakmış. Bu paraları Türk dilini geliştirmek, Türk tarihini incelemek, Türk dilini yaygınlaştırmak için kullanmıyor, paraları Varlık Fonu'ndaki bankalara likidite olarak koyuyor. Şimdi, resmen çökecek. Bu parayı, o kuruma da vermeyecek. Bütün hesabı bu. Atamadığı 4 koltuk var, 'o koltuğa da ben atama yapacağım' diyor. MHP ile birlikte düzenleme yapılabileceğini söylemiş. Vasiyet özelhukuktur. Özel hukuku genel hukuk kuralları aşamaz. Buna karşı kanun çıkaramazsın. Anayasa, yasa ve ahlaka aykırı iştir. Buna tenezzül ederlerse bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle itiraz ederiz, direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz ama günü geldiğinde de tarihin çöplüğünde bu tenezzülünle yerini alırsın."

Erdoğan'ın önce İsmet İnönü'nün elinde ABD bayrağı olduğunu söylediğini, dün ise "Tek bayrak demedim." ifadesini kullandığını anlatan Özel, İnönü'nün elindeki Türk bayrağını "ak trollerin kararttığını" iddia etti.

Özel, bunun, "reise sahte delil üretmek için yapıldığını" ileri sürerek, "İsmet Paşa'nın elinden o Türk bayrağını Yunan ordusu alamadı, yedi cihan alamadı, Lozan'da alamadılar, İsmet Paşa'nın elinden Türk bayrağını ak troller reis için aldı. Türk bayrağının üstünü karartacak kadar utanmazca yöntemlere başvurmak, olsa olsa eski ortak, eski çırak FETÖ'den alınmış akıldır. FETÖ'cül yöntemler bunlar." dedi.

"Yandaşlık maaşa bağlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 76 kişilik politika kurulu atadığını hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"İçinde eski rektör, danışman, eski milletvekili, yandaş sanatçı ve jöleli Yiğit Bulut var. Her birine 11 bin lira maaş verecek. Yiğit Bulut, Türk Telekom'dan dünyanın maaşını aldı, batırdı. Yemeye, vatandaşın kanını emmeye doymuyorlar. Eskiden 'KİT'ler arpalık oldu' denirdi. Şimdi saray arpanın ambarı olmuş. Bir büyük KİT var, o da arpalık değil, arpa ambarına dönmüş olan saraydır. Cumhurbaşkanı çağırınca koşa koşa giden bir sanatçı varsa, birlikte 'selfie' yaptıranlar varsa, ona yandaş yazı yazanlar varsa, hepsini maaşa bağlıyor. Memlekette yandaşlık, yalakalık maaşa bağlandı. Bunlar çok vatanseverlerse, bu isimlerden hangisi aldığı maaşla geçinemiyorsa, gelsin biz vereceğiz maaşını. Bu isimler para almadan yapsınlar bu danışmanlığı da görelim. Milliyetçilik, vatanseverlik 11 bin lirayla olmaz."

Bahçeli'den İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklama

Kaynak: AA