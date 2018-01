CHP'den MHP'ye 'yavru muhalefet' eleştirisi

10 Ocak 2018

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK’nın gündemini, düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa ziyaretine değinen Tezcan, "Erdoğan orada çıktı dedi ki, ‘AB’ye gireceğiz diye size yalvaracak halimiz yok’ dedi. Sayın Erdoğan’a yalvar diyen mi var. Sana yalvar diyen yok ama adamların ağzına laf verme. Sen Türkiye’de OHAL uygulamasıyla bütün demokrasiyi, hukuku ortadan kaldıracaksın, basın özgürlüğünü ortadan kaldıracaksın, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracaksın adamın ağzına laf vereceksin ondan sonra da yalvarmayız diyeceksin. Türkiye AB standartlarını hak eden bir ülkedir. Hükümetin yapması gereken şey şudur; AB kapısında dilenci olmayın ama fasıl açılmasını da beklemeyin. Buyurun AB standartları neyse hep beraber muhalefet olarak size destek vereceğiz Türkiye’de gerekli müktesebatı oluşturmak için bütün çalışmaları yapalım hangi kanun gerekiyorsa çıkaralım. Birlikte Türkiye’yi AB standartlarına taşıyalım. AB’nin fasıl açmasını beklemeden ne gerektiriyorsa o fasıllar onun gereğini biz yapalım, adamın ağzına laf vermeyelim. Türkiye’yi başı dik, yapması gerekeni yapmış alması gereken kararı almış bir ülke olarak bu noktaya taşıyalım ondan sonra da gidin kafa tutun. Ama bunlar bunu yapmıyorlar. Yapamazlar çünkü bunlar OHAL bağımlısı olmuş, bonzai, uyuşturucu bağımlısı gibi. OHAL'siz yönetemiyorlar Türkiye’yi. OHAL’in olduğu yerde AB standartları olmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa’dan 5 bin 700 ton parça et ithalatı sözü verdiğini hatırlatan Tezcan, "Türkiye’de hayvancılığı bitirdiler, tarımı bitirdiler. İthalat lobisi hakim. Geçenlerde Tunus’a gitti ‘Tunus’tan zeytinyağı alacağım’ dedi. Gittiği yerden bir şey alıyor. Ama aldığı, verdiği her söz Türk çiftçisini perişan eden söz. Sayın Erdoğan’dan ve bu hükümetten OHAL yetkilerini kullanan hükümetten bir talebimiz var. OHAL’e karşıyız bir an önce kaldırılmasını istiyoruz ama bu OHAL kalkıncaya kadar birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkardınız gelin bir KHK’da bizim talebimiz üzerine çıkarın. Bir OHAL KHK’sı çıkarın bu KHK ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yurt dışı yasağı koyun. Nereye giderse bizim çiftçimizin başına bela olacak bir kararla dönüyor. Milletin menfaatine bir KHK çıkarmış olursunuz. Erdoğan’a yurt dışı yasağı koyan bir KHK çıkarın altına kendisi de imza atsın hiç olmazsa dilini tutamıyor kendini kurtarmış olur gidip bu vaatlerde bulunup millete zarar vermekten vazgeçmiş olur" dedi.

OHAL’in 6'ncı kez uzatılacağını söyleyen Tezcan, OHAL’in uzatılmasına karşı olduklarını vurguladı.

"Yaşanan süreçte görüyoruz ki yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış"

Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

Biz iktidara talip ana muhalefet partisiyiz. Geçmişte Erdoğan Bahçeli’yi ve MHP’yi ‘yavru muhalefet’ diye tabir ederdi. Onlar da bu sözden çok rahatsız olurlardı. Şu soru cevaba muhtaç bir soru, ana muhalefet partisi ana iktidara taliptir. Biz ana iktidara talibiz. Seçmenin iradesini AK Parti’ye ve Erdoğan’a ciro etmeyeceğiz. Biz ciranta muhalefet değiliz. Yaşanan süreçte görüyoruz ki yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış. Bugün gelinen nokta bir yavru iktidar şuuru. Erdoğan’ı eleştiriyoruz cevap Bahçeli’den geliyor. Bahçeli sizin muhabbetinizi Allah arttırsın. Muhabbetinizin devam edecek olması Erdoğan adına bize cevap vermek zorunluluğunu size yüklemese gerek herhalde AK Parti’nin bir sözcüsü var Mahir Ünal. Siyasette ittifaklar olabilir ama iltihaklar olmaz. MHP iradesini bir başka yere ciro edilmesini hak eden bir seçmen kitlesi mi? MHP ciddi bir partidir. Türkiye’nin tarihinde önemli görevler almıştır.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘UYAP’ı FETÖ’ye kaptırdık’ açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Neyi kaptırmadınız? Bırakın kaptırmayı devleti teslim ettiniz. TSK’nın kozmik odasına devleti soktular. Yargıyı, UYAP’ı, devleti teslim ettiler. Milleti teslim edecekleri sırada FETÖ’nün ayakları sürçtü millette işe el koydu" dedi.

"Üzerinde konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz"

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin soruya Tezcan, "Sözü edilen fotoğrafla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Görüşmeyi gerektirecek ya da yorum yapacak bir durumumuz yoktur. Üzerinde konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin il kongreleri devam ederken bazı kongrelerde tartışmaların çıktığının hatırlatılması üzerine Tezcan, "Biz bütün kongrelerimizi tamamladık. Sadece 3 il kongrelerimiz kaldı. Önümüzdeki hafta sonu da onu da tamamlayacağız. İstanbul, Mersin ve Konya. Kongrelerimiz suhulet, yarış içerisinde geçti. Zaman zaman bazı tartışmalar olabilir. Kongre döneminin doğal gerilimleridir. Bizim kongrelerimiz özgürce yarışılan kongrelerdir" açıklamasında bulundu.

"Resmi olarak şöyle bir ittifak diye bir ittifakı dillendirecek bir kararımız yok"

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2019 seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladığı hatırlatılarak, CHP’nin 2019 için bir partiyle ittifakı olup olmayacağı sorusuna Tezcan, şunları kaydetti:

Herhangi bir resmi olarak şöyle bir ittifak diye bir ittifakı dillendirecek bir kararımız yok. Böyle bir görüşmede söz konusu değil. Ama şöyle bir gerçek var. Sandığa giderken Türkiye’nin büyük buluşmaya ihtiyacı var. Buradan kast ettiğim şey şudur; bu seçim 50+1’i arayacağımız bir seçim olmanın çok ötesinde. 50+1 sizi iktidar yapabilir ama içerideki ve dışarıdaki büyük sorunları 50+1 ile çözemezsiniz. Bu büyük sorunları çözmek için çok büyük buluşmalara ihtiyaç var. Partilerin resmi isimleri etrafında ifade edilen bir ittifaktan çok geniş toplumsal kesimlerin mutabakatını sağlayacak bir siyaset stratejisinin izlenmesi gerekir. Bizim büyük buluşmadan kastettiğimiz şey budur. Bunda bütün partiler ve hareketler bizim hedef alanımızın içerisindedir. Ulaşmak istediğimiz hedef kitlemizin içerisindedir. Bunda AK Parti’li, MHP’li seçmende vardır. Bunda HDP’ye İYİ Parti’ye oy verecek SP’ye CHP’ye Vatan Partisi'ne oy verecek bütün bu seçmenleri demokrasi ekseninde buluşturmak istiyoruz. Bu buluşmanın yol ve yöntemleri önümüzdeki süreçte görüşülecektir. Bir araya gelmenin tek yolu cepheleşme hareketi değildir. bugün tarif edilen hem Sayın Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin tarif ettiği ve ittifak diye sunmaya çalıştığı şey bir cepheleşme hareketidir. Bir cepheleşme hareketi değil, büyük buluşma hareketine ihtiyacımız var. önümüzdeki günlerde onun temsilcisi olacağız.

