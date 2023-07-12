CHP'den parti örgütüne 'medya' talimatı: 'İzinsiz' röportaj ve yayın yasak

CHP Medya Planlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in hazırladığı ve parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu 'Medya Tutum Belgesi', bu hafta Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunuldu.

Amerika'nın Sesi'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre belge, CHP MYK kararıyla "Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi" şeklinde CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu imzasıyla parti grubuna, dolayısıyla milletvekillerine ve parti örgütüne dün gönderildi.

Belgenin gerekçesi ise "Amacımız; her arkadaşımızın medyada daha çok yer almasını ve partimizin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamaktır" ifadesiyle açıklandı.

'Bilgi vermeden röportaj ve yayın yasak'

Belgede, "stratejik" konularda parti yönetimince açıklama yapılması gerektiği vurgulanarak, milletvekilleri dahil olmak üzere CHP'lilere yönetime bilgi verilmeksizin medyada röportaj verilmemesi veya canlı yayına çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Belgede, "Partimiz CHP’nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yönetilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz. Medya önünde partimiz tartışılmaz" bölümü dikkat çekti.